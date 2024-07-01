Синоптики рассказали, какая погода ждет узбекистанцев в середине лета

В самом начале месяца на территорию Узбекистана продолжится приток прохладного воздуха, который начался в последние дни июня. Поэтому
В дальнейшем прохладный воздух будет отходить, но практически до конца первой декады июля сильной жары не ожидается. В большинстве областей республики температура воздуха в дневные часы будет в пределах 35−38 градусов, в последние дни декады — 38−40 градусов. Лишь по крайнему югу республики в отдельные дни воздух будет прогреваться до 40−43 градусов.
Во второй и третьей декадах июля температура воздуха будет в пределах 36−39 градусов, по югу и пустынной зоне — до 41−43 градуса. Только в отдельные дни температура может быть на 2−3 градуса выше этих пределов.
В среднем, в июле число очень жарких дней с температурой 40 градусов и выше по большей части территории Узбекистана составляет от 2 до 5 дней, по северу — 6−8 дней, по югу и пустынной зоне — 12−15 дней. Синоптики отмечают, что в последние годы наблюдается тенденция к их увеличению.
Весь июль по республике ожидается преобладание погоды без осадков, лишь в отдельные дни местами по республике, преимущественно в предгорных и горных районах, не исключены локальные кратковременные дожди и грозы.