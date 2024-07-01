Синоптики рассказали, какая погода ждет узбекистанцев в середине лета

В дальнейшем прохладный воздух будет отходить, но практически до конца первой декады июля сильной жары не ожидается. В большинстве областей республики температура воздуха в дневные часы будет в пределах 35−38 градусов, в последние дни декады — 38−40 градусов. Лишь по крайнему югу республики в отдельные дни воздух будет прогреваться до 40−43 градусов.