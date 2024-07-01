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Синоптики рассказали, какая погода ждет узбекистанцев в середине лета

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. По прогнозу Узгидромета, начало июля будет комфортным, во второй и третьей декадах жара немного усилится, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Сейчас в Ричмонде: +18° 5 м/с 73% 760 мм рт. ст. +22°
Источник: Podrobno.uz

В самом начале месяца на территорию Узбекистана продолжится приток прохладного воздуха, который начался в последние дни июня. Поэтому 1—2 июля температура воздуха будет в пределах 30−33 градусов, по югу — до 35−38 градусов.

В дальнейшем прохладный воздух будет отходить, но практически до конца первой декады июля сильной жары не ожидается. В большинстве областей республики температура воздуха в дневные часы будет в пределах 35−38 градусов, в последние дни декады — 38−40 градусов. Лишь по крайнему югу республики в отдельные дни воздух будет прогреваться до 40−43 градусов.

Во второй и третьей декадах июля температура воздуха будет в пределах 36−39 градусов, по югу и пустынной зоне — до 41−43 градуса. Только в отдельные дни температура может быть на 2−3 градуса выше этих пределов.

В среднем, в июле число очень жарких дней с температурой 40 градусов и выше по большей части территории Узбекистана составляет от 2 до 5 дней, по северу — 6−8 дней, по югу и пустынной зоне — 12−15 дней. Синоптики отмечают, что в последние годы наблюдается тенденция к их увеличению.

Весь июль по республике ожидается преобладание погоды без осадков, лишь в отдельные дни местами по республике, преимущественно в предгорных и горных районах, не исключены локальные кратковременные дожди и грозы.