В 24 муниципалитетах Самарской области до сих пор не подготовлены пляжи для купания

В списке не подготовивших информацию территорий в числе прочих значатся Самара, Сызрань, Жигулевск, Похвистнево, Отрадный, Кинель, Октябрьск и 17 муниципальных районов. Врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев выразил недоумение, почему муниципалитеты не провели соответствующую работу.
По словам временно исполняющего обязанности главы региона, речь шла об обустройстве нескольких сотен мест для купания. Также Вячеслав Федорищев призвал жителей Самарской области посещать специально оборудованные пляжи.