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Аэропорт и вокзалы Астаны перешли на усиленный режим

В период проведения Саммита ШОС в столичном аэропорту и вокзалах будет обеспечена усиленная и круглосуточная работа. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства транспорта РК, передает агентство Kazinform.

Источник: Kazinform

— Вылет регулярных рейсов запланирован по расписанию. На период проведения саммита дополнительно привлечен производственный персонал и диспетчерский состав. Так, в качестве резерва задействовано более 100 работников, совместно со столичным акиматом привлекаются волонтеры со знанием иностранных языков.

отметили в ведомстве.

Также предусмотрена готовность запасных аэропортов в городах Алматы и Караганда.

Говоря о готовности столичных железнодорожных вокзалов, в Министерстве транспорта РК отметили, что в рамках проведения ШОС железнодорожные объекты работают в штатном режиме.

На сегодняшний день со станции Астана-1 курсируют 23 маршрута со среднесуточным пассажиропотоком порядка 11 тысяч пассажиров в сутки.

По железнодорожному вокзалу «Нурлы жол» курсируют 19 маршрутов со среднесуточным пассажиропотоком 8 тысяч пассажиров в сутки. Вокзалы оснащены системами комплексной безопасности.