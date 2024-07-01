Аэропорт и вокзалы Астаны перешли на усиленный режим

— Вылет регулярных рейсов запланирован по расписанию. На период проведения саммита дополнительно привлечен производственный персонал и диспетчерский состав. Так, в качестве резерва задействовано более 100 работников, совместно со столичным акиматом привлекаются волонтеры со знанием иностранных языков.
Также предусмотрена готовность запасных аэропортов в городах Алматы и Караганда.
Говоря о готовности столичных железнодорожных вокзалов, в Министерстве транспорта РК отметили, что в рамках проведения ШОС железнодорожные объекты работают в штатном режиме.
На сегодняшний день со станции Астана-1 курсируют 23 маршрута со среднесуточным пассажиропотоком порядка 11 тысяч пассажиров в сутки.
По железнодорожному вокзалу «Нурлы жол» курсируют 19 маршрутов со среднесуточным пассажиропотоком 8 тысяч пассажиров в сутки. Вокзалы оснащены системами комплексной безопасности.