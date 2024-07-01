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Обучение по программе «Эффективное региональное и муниципальное управление» стартовало в Нижнем Новгороде

Программу организовал РАНХиГС при поддержке областного правительства.

Обучение по программе «Эффективное региональное и муниципальное управление» (18+) стартовало в Нижнем Новгороде. Программу организовал университет РАНХиГС при поддержке правительства региона.

Формат предусматривает проведение мероприятий в органах государственной власти, органах местного самоуправления и организациях, обеспечивающих решение вопросов местного значения.

Участие принимают около 40 слушателей. Это руководители государственных и муниципальных органов и учреждений, крупных предприятий и бизнес-структур.