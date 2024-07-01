Звездные гости и жаркие хиты: последний день VK Fest в лицах

Громкие голоса ярких звезд украсили прошедшие выходные. На сцену вышли Инстасамка, Клава Кока, L"One, Macan, Валя Карнавал и Клава Кока. Это было точное попадание в молодежную, можно даже сказать, юную, аудиторию. Однако и более взрослым петербуржцам было чем заняться на фестивале: на одной из множества сцен выступила группы «Звери» и Jane Air, а также Баста, Ева Польна и Дима Билан.