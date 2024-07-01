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Звездные гости и жаркие хиты: последний день VK Fest в лицах

Ежегодный фестиваль VK Fest собрал порядка 70 тысяч гостей в парке 300-летия. Посетители встречались с любимыми звездами, блогерами и инфлюенсерами, а также принимали участие в различных активностях. Жаркие выходные, горячие хиты и любимые артисты — именно так выглядели фестивальные дни для петербуржцев.

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Громкие голоса ярких звезд украсили прошедшие выходные. На сцену вышли Инстасамка, Клава Кока, L"One, Macan, Валя Карнавал и Клава Кока. Это было точное попадание в молодежную, можно даже сказать, юную, аудиторию. Однако и более взрослым петербуржцам было чем заняться на фестивале: на одной из множества сцен выступила группы «Звери» и Jane Air, а также Баста, Ева Польна и Дима Билан.

Посетители могли не только послушать любимые треки, но и комментарии интересных спикеров. На паблик-токах и автограф-сессиях гости пообщались с Михаилом Пиотровским и организаторами фестиваля Константином Сидорковым и Зоей Новиковой.

В финальном фоторепортаже с VK Festa предлагаем посмотреть на ярких звезд и спикеров, выступивших во второй заключительный день фестиваля.

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