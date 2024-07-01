В метро Петербурга из-за жары бесплатно раздают воду

Получить бесплатно бутылку питьевой воды можно на 10 станциях, сообщили 1 июля в пресс-службе метрополитена. Это три станции «красной» ветки: «Проспект Ветеранов» (второй вестибюль), «Ленинский проспект» (первый вестибюль) и «Площадь Ленина» (первый вестибюль); две станции на «фиолетовой»: «Адмиралтейская» и «Комендантский проспект»; и пять станций «синей» ветки: «Петроградская», «Горьковская», «Сенная площадь», «Проспект Просвещения» и «Озерки».
В метрополитене призывают следить за своим самочувствием и в случае недомогания в подземке обращаться за помощью к работникам станций.
Аналогичный ход с водой в Петербурге предпринимали в жару 28 июня. Расходилась спасительная влага весьма быстро: корреспондент «Фонтанки», спустившись на станцию «Ленинский проспект» через час с небольшим после начала раздачи, воды уже не застала.
В понедельник, 1 июля, в Петербурге ожидают до +32 градусов жары. При этом синоптики обещают дожди с грозами. А вот завтра будет уже прохладнее.