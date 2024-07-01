Улицы Каменска-Уральского заполнили торговцы свежей клубникой

В первый день июля, когда в Свердловскую область вернулось летнее тепло, улицы Каменска-Уральского заполнили торговцы клубникой, которая начала созревать в садах на Среднем Урале чуть раньше обычного. Об этом пишет портал KU66.RU.
Стаканчик клубники стоит от 150 рублей, банка в зависимости от веса — от 300 до 900 рублей. Вся клубника — свежая. Горожане говорят, что ягоды можно купить не только в центре города, но и у магазинов в спальных районах.
Также на прилавках появилось спелая садовая земляника. Часть продавцов реализуют товар только за наличные деньги.