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Улицы Каменска-Уральского заполнили торговцы свежей клубникой

Стаканчик с садовой ягодой можно приобрести по цене от 150 рублей.

Источник: Комсомольская правда

В первый день июля, когда в Свердловскую область вернулось летнее тепло, улицы Каменска-Уральского заполнили торговцы клубникой, которая начала созревать в садах на Среднем Урале чуть раньше обычного. Об этом пишет портал KU66.RU.

Стаканчик клубники стоит от 150 рублей, банка в зависимости от веса — от 300 до 900 рублей. Вся клубника — свежая. Горожане говорят, что ягоды можно купить не только в центре города, но и у магазинов в спальных районах.

Также на прилавках появилось спелая садовая земляника. Часть продавцов реализуют товар только за наличные деньги.

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