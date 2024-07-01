За какими услугами казахстанцы чаще всего обращаются к полицейским

Шынгыс Алекешев отметил, что всего органы внутренних дел оказывают населению 105 различных видов сервиса. При этом он отметил, что с начала года населению уже оказано около 5 млн госуслуг.
«Ежегодно по вопросу регистрации транспортных средств обращаются более 2,5 млн граждан, а по вопросу выдачи водительских удостоверений — более 1 млн граждан. Для оформления документов либо их замены — порядка 2,5 млн, а также около 2 млн граждан обращаются по вопросу регистрации по месту жительства».
Топ самых востребованных услуг по линии МВД, это:
- выдача паспортов и удостоверений личности;
- регистрация транспортных средств;
- выдача водительских удостоверений;
- регистрация граждан по месту жительства.