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За какими услугами казахстанцы чаще всего обращаются к полицейским

Официальный представитель МВД РК Шынгыс Алекешев на брифинге 1 июля 2024 года рассказал, какие услуги ведомства пользуются повышенным спросом среди населения, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Шынгыс Алекешев отметил, что всего органы внутренних дел оказывают населению 105 различных видов сервиса. При этом он отметил, что с начала года населению уже оказано около 5 млн госуслуг.

«Ежегодно по вопросу регистрации транспортных средств обращаются более 2,5 млн граждан, а по вопросу выдачи водительских удостоверений — более 1 млн граждан. Для оформления документов либо их замены — порядка 2,5 млн, а также около 2 млн граждан обращаются по вопросу регистрации по месту жительства».

отметил он.

Топ самых востребованных услуг по линии МВД, это:

  • выдача паспортов и удостоверений личности;
  • регистрация транспортных средств;
  • выдача водительских удостоверений;
  • регистрация граждан по месту жительства.