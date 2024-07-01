Философ Дугин объяснил, чем опасно движение «фурри»

Александр Дугин во время выступления о том, как Россия противостоит странам Европы и США упомянул о представителях субкультуры «фурри», которые перевоплощаются в антропоморфных животных. Дугин считает, что увлечение «фурри» — это проявление постгуманизма, который охватил Запад.
Сегодня актуален постгуманизм, идея о том, что необходимо передать власть над человечеством искусственному интеллекту, киборгам. Это не фантастика, это мнение философов… Многие дети и взрослые на Западе надевают костюмы и требуют, чтобы их называли собачками или кошками. Это движение «хочу быть человеком — буду человеком, не хочу — не буду человеком». Это принципиальный тренд западного общества, который ничего, камня на камне от гуманизма не оставляет.
Несмотря на то что права и свободы индивидуума является основой западной модели, в России эти категории связаны с обязанностями, подчеркивает, Дугин. Таким образом, права и свободы в российском контексте больше соответствуют свободе государства, а не отдельного человека. Философ считает, что на Западе отсутствует патриотизм и высокий нравственный идеал, поскольку там активно прославляют нарушение различных запретов и легализуют однополые браки.
«Созидательный труд — тоже чисто русская идея. В США же все строится по экономической формуле, а “быть паразитом и свиньей” — идеал западного общества», цитирует Дугина телеграм-канал «Осторожно, новости».
«Мы живем в обществе, ориентированном на высокие нравственные принципы. Вы скажете, но где мы это видим? Да, мало пока [примеров] <…> Но мы берём ориентир и стремимся исправить общество, исходя из этой ценности»: главный смысл указа Путина, по словам Дугина, заключается в приоритете духовного над материальным.
Ранее о настороженности по поводу распространения среди детей субкультуры «фурри» говорила уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова. «Меня смутило не то, что они [»фурри«] наряжаются в костюм животных, а то, что они пытаются копировать поведение этих животных вообще в разных вещах», — заявила Львова-Белова на ПМЭФ-2024.
Нина Лютикова