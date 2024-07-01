Философ Дугин объяснил, чем опасно движение «фурри»

Сегодня актуален постгуманизм, идея о том, что необходимо передать власть над человечеством искусственному интеллекту, киборгам. Это не фантастика, это мнение философов… Многие дети и взрослые на Западе надевают костюмы и требуют, чтобы их называли собачками или кошками. Это движение «хочу быть человеком — буду человеком, не хочу — не буду человеком». Это принципиальный тренд западного общества, который ничего, камня на камне от гуманизма не оставляет.