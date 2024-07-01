Самарцам рекомендуют ежедневно напоминать ребенку о ПДД

В Самарской области врач-травматолог-ортопед Павел Рыжов рассказал местным жителям, как уберечь ребенка от травм. В летний сезон особенно распространен дорожно-транспортный травматизм.
Специалист рекомендует родителям ежедневно напоминать ребенку о правилах дорожного движения. Для этого лучше использовать наглядные ситуации во дворе, по дороге в детский сад или в другое место. Стоит рассказывать ребенку о том, когда можно переходить проезжую часть, о правилах для пешеходов и водителей, а также указывать на нарушения.
По данным министерства здравоохранения Самарской области, также важно наклеить специальные светоотражающие нашивки на одежду ребенка. Кроме того, многие травмы связаны со средствами передвижения: велосипедами, роликовыми коньками и скейтбордами. Стоит научить детей правилам безопасного движения.