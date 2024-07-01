Самарцам рекомендуют ежедневно напоминать ребенку о ПДД

Специалист рекомендует родителям ежедневно напоминать ребенку о правилах дорожного движения. Для этого лучше использовать наглядные ситуации во дворе, по дороге в детский сад или в другое место. Стоит рассказывать ребенку о том, когда можно переходить проезжую часть, о правилах для пешеходов и водителей, а также указывать на нарушения.