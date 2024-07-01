Детская больница у Казанки и поликлиники в ЖК: где в Казани появятся новые медучреждения

В Казани до 2030 года планируют построить десяток новых медицинских учреждений и капитально отремонтировать те, что сейчас есть. Где появятся новые больницы и поликлиники, какие отделения в них будут и каким оборудованием их оснастят, рассказали сегодня на деловом понедельнике в мэрии города.