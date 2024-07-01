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В Ваче установили памятник пожарным и спасателям

Монумент изображает героя, который выносит из огня ребенка, как бы отсекая собою огненную стену.

На видовой точке населенного пункта рядом с пожарно-спасательной частью появился памятник пожарным и спасателям. Монумент изображает героя, который выносит из огня ребенка, как бы отсекая собою огненную стену.

Во время торжественной церемонии открытия памятника начальник ГУ МЧС России по Нижегородской области Валерий Синьков наградил наиболее отличившихся огнеборцев.

Валерий Синьков — начальник ГУ МЧС РФ по Нижегородской области:

«Памятник послужит действующим сотрудникам напоминанием о тех, чья память увековечена в монументе. Тем более, что это мероприятие проходит в год 95-летия Вачского муниципального округа».