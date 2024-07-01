В Ростове построят двухуровневую транспортную развязку на Шолохова

Участники совещания обсуждали проекты по освоению территории бывшего аэропорта.
Первая из дорог пройдет по улице Берберовской, между улицами Вересаева и 40-летия Победы до въезда на территорию бывшего аэропорта по проспекту Шолохова.
Также создается двухуровневая транспортная развязка по пересечению проспекта Шолохова.
Третий объект — дорога от улицы Вересаева до улицы Берберовской, четвертый — дорога по бульвару Авиаторов.
Работы над проектами должны быть завершены в четвертом квартале этого года. В составе дорог проектируется ливневая канализация с очистными сооружениями.
Помимо того, выполняются необходимые технические работы для подключения нового района к электросетям.