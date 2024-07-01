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В Ростове построят двухуровневую транспортную развязку на Шолохова

Ростовская область, 1 июля 2024. DON24.RU. Завершается проектирование основных автодорог к новому жилому району «Новый Ростов». Об этом говорилось на совещании, которое прошло под председательством губернатора Василия Голубева.

Источник: Официальный портал Правительства Ростовской области

Участники совещания обсуждали проекты по освоению территории бывшего аэропорта.

Первая из дорог пройдет по улице Берберовской, между улицами Вересаева и 40-летия Победы до въезда на территорию бывшего аэропорта по проспекту Шолохова.

Также создается двухуровневая транспортная развязка по пересечению проспекта Шолохова.

Третий объект — дорога от улицы Вересаева до улицы Берберовской, четвертый — дорога по бульвару Авиаторов.

Работы над проектами должны быть завершены в четвертом квартале этого года. В составе дорог проектируется ливневая канализация с очистными сооружениями.

Помимо того, выполняются необходимые технические работы для подключения нового района к электросетям.

строительство