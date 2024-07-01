Черешня будет дорожать, а малина — дешеветь: сколько стоят популярные ягоды в Самарской области

Лето — прекрасное время для витаминов. Малина, клубника, черешня и вишня — все это манит своей сладостью покупателей. Корреспондент «КП-Самара» прошлась по торговым точкам и выяснила, сколько стоят дары природы и где вкуснее ягода-малина.
Ягоды по цене говядины
Обзор цен мы начнем с популярных у горожан рынков. Здесь в основном представлена продукция из Азербайджана, Киргизии и Таджикистана. Каждый год в странах ближнего зарубежья плодоносят десятки тысяч гектаров садов. Но можно на рынке найти и местных производителей.
Самое первое, что бросается в глаза — это горы на прилавках темно-бордовой черешни. Ее нам привезли из теплых регионов. В Самарской области черешню в промышленных масштабах, в отличие от земляники садовой, не выращивают.
Ягоды — как на подбор: крупные, сочные, мясистые. А цена — как килограмм говядины. Сейчас килограмм черешни стоит от 400 до 450 рублей. Две недели назад цены на нее вообще взлетели в космос — 700 ₽ за кг.
— Что так дорого? — спрашиваем продавца.
— Как дорого?! Наоборот снизили, так как сейчас самый разгар черешни. В прошлом году по таким же ценам продавали. Берите, через две недели снова дороже будет, так как она уже отплодоносила. Будем остатки продавать. Эта черешня из Азербайджана, у нас там никаких заморозков не было, круглый год тепло, — говорил продавец Алик Фирзоев.
А вот клубникой Алик торгует местной — ее привезли из Суходола. Ягода тоже крупная, ароматная и сочная. Килограмм клубники стоит 500 ₽
— Покупатели берут в основном по полкилограмма, потому так и фасуем. Редко кто берет сразу килограмм, — говорит продавец.
К малине страшно подходить
Закупившись черешней и клубникой (попробуй устоять перед таким соблазном!), идем проверять цены в магазин.
Здесь тоже черешня и клубника появились в изобилии. Хотя еще три недели назад ягод было, что называется, «кот наплакал». Их фасовали в стаканчики, куда помещалось от силы 20−30 штук плодов. И стоило такое лакомство 300 рублей.
Сейчас ягоды расфасована в килограммовые пакетики и продается без акции по цене 383 рубля за килограмм. Что ж, цены несколько ниже рыночных. Это радует.
А вот клубничка садовая и тут дорогая — 842 рубля за кило. Это не по акции. Если по акции — то 649 рублей.
Есть тут и малина. К ней уж совсем страшно подходить: цены тоже кусаются — 125 гр. малины обойдется покупателю в 348 рублей без карты лояльности. Продавцы говорят, что на цены повлияли транспортные издержки, сезонность, традиционно высокий спрос. Также цены поднялись на средства защиты растений, удобрения и рабочую силу.
Свое вкуснее!
А что в наших родных садах и огородах? Первый летний месяц в Самарской области, да впрочем и во всей центральной России, выдался, прямо скажем, неудачным. Резкие заморозки обрушились на плодово-ягодные культуры в аккурат в период цветения. Многие фермеры схватились за головы — устоят ли растения перед таким стрессом? К счастью, конец июня показал — устояли, да еще и урожай дали.
Сейчас как раз поспел наш местный сорт черешни. Цветы распустились позже, чем случились заморозки, потому на завязь непогода не повлияла.
Вишня тоже зреет и наливается соками. Собирать ее можно будет примерно через неделю. Для еды она немного кисловатая, но вот компоты крутить и на зиму морозить — самое то!
Также мороз не повлиял на малину. Малины, по словам садоводов, в этом году — только успевай собирать! Все кусты обсыпаны сочными нежными ягодами. Но по цене она пока такая же колючая, как и кусты, на которых растет. На рынке плошка малины весом 150 гр. стоит 250 рублей. Плошка побольше — 500 рублей.
— Малина только началась, третий день вот собираю. Это кропотливая работа. Ягоду важно не раздавить, да и самой об кусты не ободраться. Поэтому так дорого. Но думаю, через неделю, как ягоды созреют, конкуренция будет большая, придется цену сбить, — говорит садовод Мария Антонова.
Так что ягоды на столе нынче роскошь. Хотя сейчас только начало сезона и есть надежда, что какая то продукция подешевеет. Но особо обольщаться на этот счет не стоит.