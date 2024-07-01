Черешня будет дорожать, а малина — дешеветь: сколько стоят популярные ягоды в Самарской области

— Как дорого?! Наоборот снизили, так как сейчас самый разгар черешни. В прошлом году по таким же ценам продавали. Берите, через две недели снова дороже будет, так как она уже отплодоносила. Будем остатки продавать. Эта черешня из Азербайджана, у нас там никаких заморозков не было, круглый год тепло, — говорил продавец Алик Фирзоев.