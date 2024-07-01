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Люлин встретился с участниками программы обучения управленцев

Для участия в программе подготовки «Доктор государственного управления» региональный парламент посетили порядка 40 управленцев со всей страны.

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин встретился с участниками программы подготовки управленческих кадров «Доктор государственного управления».

Региональный парламент посетили порядка 40 управленцев со всей страны. Депутаты поделились с ними опытом: в оптимизации и экономии ресурсов, совершенствовании законодательства.

У нижегородских депутатов есть чему поучиться: все созывы парламента депутаты уделяли поддержке промышленности особое внимание. Объем инвестиций в основной капитал в 2023 году составил около 700 миллиардов рублей, рост за год — почти 40%. В национальном рейтинге инвестиционного климата Нижегородская область сейчас занимает второе место после Москвы. Выстроена система господдержки семей с детьми, решаются вопросы экологической безопасности. Наш молодежный парламент одним из первых был наделен правом законодательной инициативы.

Председатель парламента подчеркнул, что ничего бы этого не было, если бы региональный парламент не уделял особого внимания общению с людьми, которые находятся непосредственно на местах, со специалистами и экспертами.

Андрей Сыров — заместитель главы городского округа Люберцы:

«Во многом Нижегородская область является одним из лидеров законодательных инициатив, нормативных актов, поддержки инвестиций. Основываясь на опыте региона, подготовлен ряд федеральных актов, поэтому интересно поговорить с человеком, который стоял у истоков».

Тигран Занко — директор программы «Доктор государственного управления»:

«Очень важно в рамках выездных модулей посмотреть опыт коллег, регионов, инициативы, важно быть в пространстве собрания, почувствовать энергетику людей, мысли, переживания, в хорошем смысле “подсмотреть” опыт коллег».