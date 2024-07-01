Люлин встретился с участниками программы обучения управленцев

У нижегородских депутатов есть чему поучиться: все созывы парламента депутаты уделяли поддержке промышленности особое внимание. Объем инвестиций в основной капитал в 2023 году составил около 700 миллиардов рублей, рост за год — почти 40%. В национальном рейтинге инвестиционного климата Нижегородская область сейчас занимает второе место после Москвы. Выстроена система господдержки семей с детьми, решаются вопросы экологической безопасности. Наш молодежный парламент одним из первых был наделен правом законодательной инициативы.