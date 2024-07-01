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В Ялте все услуги ЖКХ начнут предоставлять в одном месте

В Ялте планируют создать Единый ресурсный центр.

Источник: Комсомольская правда

В Ялте работают над открытием Единого ресурсного центра, куда войдут «Горгаз», «Водоканал», «Крымэнерго», управляющие компании. Об этом сообщила глава администрации города Янина Павленко во время посещения офисов «Крымгазсетей» и БТИ, передают «Вести Крым».

По словам Павленко, объединение абонентских отделов предприятий сферы ЖКХ позволит жителям получать все необходимые услуги в одном месте.

Сейчас для центра ищут помещения, он должен быть удобно расположен, с хорошей транспортной развязкой, добавила глава администрации.

Ранее сообщалось, что с 1 июля 2024 года в Крыму вырастут тарифы на жилищно-коммунальные услуги. В частности, рост цен на электроэнергию составит до 9%, на газ — до 5,6%, на холодную воду — до 12,8%. Отопление и обращение с ТКО подорожают на 12,8%, сжиженный газ для бытовых нужд — на 7,2%.

ЖКХ