Глава Екатеринбурга оправдал вырубку деревьев

Ранее екатеринбургские общественники начали сбор подписей под петицией о принятии в Свердловской области актуализированного закона о защите деревьев в городах. Обращение размещено на сайте «Российских общественных инициатив», созданном для официального рассмотрения петиций органами власти. Петиция появилась после случаев, связанных с застройкой зеленых территорий в Екатеринбурге. На прошлой неделе горожане пытались протестовать против застройки части березовой рощи в границах улиц Краснолесья, Чкалова, Академика Вонсовского и Анатолия Мехренцева. На Уралмаше тем временем под торговый центр началась вырубка еще одной березовой рощи рядом с улицей Машиностроителей. Добавим, что, как правило, администрация Екатеринбурга требует от застройщиков провести компенсационные посадки взамен срубленных в зоне застройки деревьев.