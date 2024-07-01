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Глава Екатеринбурга оправдал вырубку деревьев

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов рассказал, что без санитарной вырубки деревьев город был бы завален обломками после гроз. Последствия недавно прошедшего грозового фронта градоначальник опубликовал в своем telegram-канале.

Источник: telegram-канал Алексей Орлов

По его словам, за минувшие выходные в городе повалено ветром более 30 деревьев. Также по улицам были разбросаны ветви.

«Значительная часть последствий непогоды ликвидирована, однако работы еще продолжаются. Подчеркну, что обломков и поваленных деревьев могло быть больше, если бы специалисты города регулярно не проводили обрезку и не убирали аварийные зеленые насаждения», — написал Орлов.

Ранее екатеринбургские общественники начали сбор подписей под петицией о принятии в Свердловской области актуализированного закона о защите деревьев в городах. Обращение размещено на сайте «Российских общественных инициатив», созданном для официального рассмотрения петиций органами власти. Петиция появилась после случаев, связанных с застройкой зеленых территорий в Екатеринбурге. На прошлой неделе горожане пытались протестовать против застройки части березовой рощи в границах улиц Краснолесья, Чкалова, Академика Вонсовского и Анатолия Мехренцева. На Уралмаше тем временем под торговый центр началась вырубка еще одной березовой рощи рядом с улицей Машиностроителей. Добавим, что, как правило, администрация Екатеринбурга требует от застройщиков провести компенсационные посадки взамен срубленных в зоне застройки деревьев.