Бывший замглавы района Башкирии подверг опасности жителей 13 аварийных жилых домов

Обвиняемому, как установили следователи, будучи председателем межведомственной комиссии, с 2012 по 2019 год регулярно обращались жильцы 13 МКД. Они представляли ему заключения независимых экспертиз или другие сведения, подтверждающие ветхость их жилья. В ответ на этот чиновник лишь формально проводил осмотры домов зданий и под видом коллегиального мнения заявлял об отсутствии оснований для признания домов аварийными и подлежащими сносу.