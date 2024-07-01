Бывший замглавы района Башкирии подверг опасности жителей 13 аварийных жилых домов

В Бирском районе Башкирии бывший первый заместитель главы администрации предстанет перед судом за злоупотребление полномочиями при расселении аварийных жилых домов. Об этом рассказала пресс-служба Следственного комитета республики.
Обвиняемому, как установили следователи, будучи председателем межведомственной комиссии, с 2012 по 2019 год регулярно обращались жильцы 13 МКД. Они представляли ему заключения независимых экспертиз или другие сведения, подтверждающие ветхость их жилья. В ответ на этот чиновник лишь формально проводил осмотры домов зданий и под видом коллегиального мнения заявлял об отсутствии оснований для признания домов аварийными и подлежащими сносу.
Проведенные в ходе расследования осмотры с участием специалистов показали, что в действительности дома на момент проверки все находились в аварийном состоянии. На чиновника завели уголовное дело по статье «Злоупотребление должностными полномочиями». Материалы дела направлены в суд для рассмотрения по существу.
-Благодаря принятым следствием мерам вышеуказанные дома включены в программу по расселению граждан из аварийного жилья, — сообщает СК.
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