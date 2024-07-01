Военно-патриотический центр «Дружина» открылся в Кулебаках

Как правильно обращаться с оружием, наука о тактических приемах — все это для воспитанников военно-патриотического центра «Дружина» показывают и рассказывают опытные инструкторы. В Кулебакском округе знаковое событие. Не только долгожданное открытие центра, но и трехдневные межрегиональные сборы «Сила! Мужество! Отвага!». Приехали около 100 ребят не только из округов нашего региона. Есть гости из Рязанской области и Мордовии. 15-летняя Кира Зверева ловко обращается с автоматом. Разборка и сборка за 27 секунд — это пока ее личный рекорд. Школьница на спор даже соревнуется с инструктором. Пусть покажется, что кто-то поддается. Но спор все же выигран.