Военно-патриотический центр «Дружина» открылся в Кулебаках

Как правильно обращаться с оружием, наука о тактических приемах — все это для воспитанников военно-патриотического центра «Дружина» показывают и рассказывают опытные инструкторы. В Кулебакском округе знаковое событие. Не только долгожданное открытие центра, но и трехдневные межрегиональные сборы «Сила! Мужество! Отвага!». Приехали около 100 ребят не только из округов нашего региона. Есть гости из Рязанской области и Мордовии. 15-летняя Кира Зверева ловко обращается с автоматом. Разборка и сборка за 27 секунд — это пока ее личный рекорд. Школьница на спор даже соревнуется с инструктором. Пусть покажется, что кто-то поддается. Но спор все же выигран.
Кира после школы собирается пойти учиться на полевую медсестру. Помогать нашим военным. В похожем патриотическом центре у себя в Рязанской области школьница занимается уже шесть лет. В упорстве не откажешь.
Кира Зверева — участница сборов:
Военно-тактические сборы включают в себя много дисциплин. Это оказание первой медицинской помощи в полевых условиях, марш-броски, тир, тактика в окопных условиях. Все необходимые условия созданы на базе центра «Дружина». Его основатель Владлена Павликова, она же социальный предприниматель, уверена — все это пойдет только на пользу ребятам. Особенно сейчас, когда наша Родина стоит перед серьезными вызовами.
Владлена Павликова — директор военно-патриотического центр «Дружина»:
Центр активно создавался по крупицам в течении полугода. Работа была проделана колоссальная — от выбора участка до строительства целого военного городка. Школьник Артем Шарманов из Кулебак все это время помогал центру. Здесь для него второй дом. На занятиях Артем старается усваивать все с ходу. Говорит, главное выработать смелость и мужество.
Артем Шарманов — участник сборов:
Подобные сборы для центра «Дружина» станут визитной карточкой. Планов на будущее много. Здесь же собираются обучать ребят управлению дронами. У организаторов также есть мечта сделать отдельный упор на десантную подготовку. Речь о прыжках с парашютом.