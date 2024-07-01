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Военно-патриотический центр «Дружина» открылся в Кулебаках

Также там прошли трехдневные межрегиональные сборы «Сила! Мужество! Отвага!».

Как правильно обращаться с оружием, наука о тактических приемах — все это для воспитанников военно-патриотического центра «Дружина» показывают и рассказывают опытные инструкторы. В Кулебакском округе знаковое событие. Не только долгожданное открытие центра, но и трехдневные межрегиональные сборы «Сила! Мужество! Отвага!». Приехали около 100 ребят не только из округов нашего региона. Есть гости из Рязанской области и Мордовии. 15-летняя Кира Зверева ловко обращается с автоматом. Разборка и сборка за 27 секунд — это пока ее личный рекорд. Школьница на спор даже соревнуется с инструктором. Пусть покажется, что кто-то поддается. Но спор все же выигран.

Кира после школы собирается пойти учиться на полевую медсестру. Помогать нашим военным. В похожем патриотическом центре у себя в Рязанской области школьница занимается уже шесть лет. В упорстве не откажешь.

Кира Зверева — участница сборов:

«Чтобы этих целей добиться, надо слушать, заниматься. Так и добьешься всего».

Военно-тактические сборы включают в себя много дисциплин. Это оказание первой медицинской помощи в полевых условиях, марш-броски, тир, тактика в окопных условиях. Все необходимые условия созданы на базе центра «Дружина». Его основатель Владлена Павликова, она же социальный предприниматель, уверена — все это пойдет только на пользу ребятам. Особенно сейчас, когда наша Родина стоит перед серьезными вызовами.

Владлена Павликова — директор военно-патриотического центр «Дружина»:

«Хотелось бы, чтобы у ребят оставался патриотизм в сердце и душе. Чтобы они подготовленные шли в армию, в военные вузы. Да и в целом, чтобы им было проще и интереснее жить».

Центр активно создавался по крупицам в течении полугода. Работа была проделана колоссальная — от выбора участка до строительства целого военного городка. Школьник Артем Шарманов из Кулебак все это время помогал центру. Здесь для него второй дом. На занятиях Артем старается усваивать все с ходу. Говорит, главное выработать смелость и мужество.

Артем Шарманов — участник сборов:

«Чтобы не бояться ничего, так, куда-то пойдешь — страшно. А так не забоишься, ты отработал свое мужество».

Подобные сборы для центра «Дружина» станут визитной карточкой. Планов на будущее много. Здесь же собираются обучать ребят управлению дронами. У организаторов также есть мечта сделать отдельный упор на десантную подготовку. Речь о прыжках с парашютом.