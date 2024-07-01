КНБ ввел «желтый» уровень террористической опасности в четырёх городах Казахстана

Правовой режим устанавливается с 00 часов 01 минуты 2 июля до 23 часов 59 минут 4 июля на территории объектов проведения Саммита ШОС и маршрутах следования охраняемых лиц.
«В период с 2 по 5 июля в Казахстане состоится ряд важных международных мероприятий, в числе которых Совет глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества и государственный визит Председателя Китайской Народной Республики. В этой связи уполномоченными государственными органами, согласно общепринятой мировой практике, принимаются меры по обеспечению максимальной безопасности прибывающих иностранных делегаций, среди которых главы государств и руководители международных организаций».
В соответствии со статьями 12, 13 и 15 Закона «О противодействии терроризму», по решению начальника Службы государственной охраны Республики Казахстан, как руководителя Республиканского оперативного штаба по борьбе с терроризмом при проведении охранных мероприятий по обеспечению безопасности охраняемых лиц, на отдельных участках города Астаны пройдут мероприятия по поддержанию правопорядка и общественной безопасности в правовом режиме антитеррористической операции.
«В случае прибытия охраняемых лиц на территорию Акмолинской, Карагандинской областей и города Алматы правовой режим антитеррористической операции будет установлен на период и в местах их пребывания в указанных регионах. В зонах проведения антитеррористической операции будут применяться меры по ограничению передвижения физических лиц и автотранспорта в период пребывания охраняемых лиц. На участках специальной трассы следования охраняемых лиц будет отменено движение городского пассажирского транспорта. Об изменении соответствующих маршрутов сообщит акимат г. Астаны».