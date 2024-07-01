КНБ ввел «желтый» уровень террористической опасности в четырёх городах Казахстана

«В случае прибытия охраняемых лиц на территорию Акмолинской, Карагандинской областей и города Алматы правовой режим антитеррористической операции будет установлен на период и в местах их пребывания в указанных регионах. В зонах проведения антитеррористической операции будут применяться меры по ограничению передвижения физических лиц и автотранспорта в период пребывания охраняемых лиц. На участках специальной трассы следования охраняемых лиц будет отменено движение городского пассажирского транспорта. Об изменении соответствующих маршрутов сообщит акимат г. Астаны».