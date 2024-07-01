Минниханов осмотрел стройки в историческом центре Чистополя и дал ряд поручений

Вслед за этим он посетил площадку на улице Маркина, где будет расположен гостевой дом. Проект в мае этого года был представлен на заседании Межведомственной комиссии по вопросам градостроительной деятельности в исторических поселениях. Однако тогда было принято решение о доработке архитектурной документации. Сегодня Рустаму Минниханову были презентованы несколько новых вариантов оформления фасада, один из которых принят за основу.