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Нижегородские дороги поливают в жару до трёх раз в сутки

Задействовано до 55 единиц спецтехники.

До трех раз в сутки производится орошение нижегородских дорог в жару. Об этом сообщил заместитель главы городской администрации Антон Максимов.

«Июль в Нижнем Новгороде встретил гостей и жителей города жарой. Поэтому усиливаем полив наших магистралей во избежание деформации асфальта. Также осуществляем аэрацию: для этого поливомоечная техника перестраивается, направляя струи воды вверх, охлаждая таким образом воздух, чтобы нижегородцам было комфортнее находиться на улице. В этой работе задействовано до 55 единиц специализированной техники. Вместе с этим выполняем частичный полив и озелененных зон, чтобы уберечь газоны от высыхания», — отметил Антон Максимов.

Он также добавил, что техника работает во всех районах города с приоритетом на трассы с интенсивным движением.