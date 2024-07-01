Нижегородские дороги поливают в жару до трёх раз в сутки

До трех раз в сутки производится орошение нижегородских дорог в жару. Об этом сообщил заместитель главы городской администрации Антон Максимов.

«Июль в Нижнем Новгороде встретил гостей и жителей города жарой. Поэтому усиливаем полив наших магистралей во избежание деформации асфальта. Также осуществляем аэрацию: для этого поливомоечная техника перестраивается, направляя струи воды вверх, охлаждая таким образом воздух, чтобы нижегородцам было комфортнее находиться на улице. В этой работе задействовано до 55 единиц специализированной техники. Вместе с этим выполняем частичный полив и озелененных зон, чтобы уберечь газоны от высыхания», — отметил Антон Максимов.