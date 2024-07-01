Житель Каменска-Уральского погиб в зоне СВО рядом с селом Вербовое

— Был добрым, отзывчивым парнем, готовым поддержать и прийти на помощь. Очень уважал и ценил своих родителей. За время выполнения боевых задач Евгений проявил самые лучшие свои воинские и человеческие качества, — рассказали в мэрии Каменска-Уральского.