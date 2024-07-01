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Житель Каменска-Уральского погиб в зоне СВО рядом с селом Вербовое

На Урале простятся с 39-летним участником спецоперации.

Источник: администрация Каменска-Уральского

В Каменске-Уральском простятся с бойцом, погибшим на спецоперации. Евгению Антипову было 39 лет. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Мужчина родился в Каменске-Уральском. Он окончил школу № 27, а затем получил профессиональное образование в ПТУ № 39. Срочную службу проходил в артиллерийских войсках. 25 августа 2023 года уралец подписал контракт с Минобороны. 26 сентября мужчина скончался при выполнении боевой задачи возле села Вербовое.

— Был добрым, отзывчивым парнем, готовым поддержать и прийти на помощь. Очень уважал и ценил своих родителей. За время выполнения боевых задач Евгений проявил самые лучшие свои воинские и человеческие качества, — рассказали в мэрии Каменска-Уральского.

Евгений Антипов награжден посмертно награжден орденом Мужества. Церемония прощания с уральцем пройдет 3 июля в 12:00 на Аллее славы. Похоронят солдата на Аллее почетных граждан Волковского кладбища.