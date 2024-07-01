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Сколько людей в Крыму заболели клещевым боррелиозом

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл — РИА Новости Крым. В Крыму выросла заболеваемость иксодовым клещевым боррелиозом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает межрегиональное управление Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю.

Источник: РИА "Новости"

«С начала года на территории Республики Крым и города Севастополя зарегистрирован 21 случай заболевания иксодовым клещевым боррелиозом (в 2023 году — 14 случаев) и один случай клещевого энцефалита», — говорится на сайте Роспотребнадзора.

При этом в межрегиональном управлении отмечают, что количество обратившихся в медицинские организации полуострова по поводу укусов клещей с начала года и по состоянию на 1 июля не превышает среднемноголетние показатели.

«Наиболее высокий процент укушенных клещами людей отмечается при посещении лесных массивов, парковых зон и территорий с густо-посаженной растительностью», — обращают внимание в Роспотребнадзоре РК.

С начала года и до 1 июля снятых с людей клещей проверяли на вирусоформность. Результаты исследований показали, что вирусом иксодового клещевого боррелиоза клещи были инфицированы в 9,5% случаев, гранулоцитарным анаплазмозом — 1,1%, моноцитарным эрлихиозом — 0,7%.

Мониторинг за клещевым вирусным энцефалитом и другими инфекциями, передающихся клещами, межрегиональное управление Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю проводит с начала сезона активности клещей.

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