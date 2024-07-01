Сколько людей в Крыму заболели клещевым боррелиозом

«С начала года на территории Республики Крым и города Севастополя зарегистрирован 21 случай заболевания иксодовым клещевым боррелиозом (в 2023 году — 14 случаев) и один случай клещевого энцефалита», — говорится на сайте Роспотребнадзора.
При этом в межрегиональном управлении отмечают, что количество обратившихся в медицинские организации полуострова по поводу укусов клещей с начала года и по состоянию на 1 июля не превышает среднемноголетние показатели.
«Наиболее высокий процент укушенных клещами людей отмечается при посещении лесных массивов, парковых зон и территорий с густо-посаженной растительностью», — обращают внимание в Роспотребнадзоре РК.
С начала года и до 1 июля снятых с людей клещей проверяли на вирусоформность. Результаты исследований показали, что вирусом иксодового клещевого боррелиоза клещи были инфицированы в 9,5% случаев, гранулоцитарным анаплазмозом — 1,1%, моноцитарным эрлихиозом — 0,7%.
Мониторинг за клещевым вирусным энцефалитом и другими инфекциями, передающихся клещами, межрегиональное управление Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю проводит с начала сезона активности клещей.