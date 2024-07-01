В махалле Бектемирского района Ташкента нашли труп мужчины с множественными порезами

Пресс-секретарь Генпрокуратуры Хаёт Шамсутдинов рассказал подробности трагического происшествия.
В ходе начавшегося расследования удалось установить личность погибшего. Им оказался 40-летний житель Самарканда. На его запястьях, шее и левом бедре обнаружены порезы. Был также найден нож со следами крови.
Сейчас с помощью приборов видеонаблюдения изучаются место происшествия и окрестности. По свидетельству очевидца, погибший мужчина накануне своей смерти употреблял алкоголь и говорил о том, что хочет покончить жизнь самоубийством.