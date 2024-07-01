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В махалле Бектемирского района Ташкента нашли труп мужчины с множественными порезами

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Сегодня ранним утром в махалле Алтынтопган Бектемирского района на газоне было найдено тело неизвестного мужчины. Сообщение об этом примерно в 6:00 поступило в УВД Ташкента, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

Пресс-секретарь Генпрокуратуры Хаёт Шамсутдинов рассказал подробности трагического происшествия.

В ходе начавшегося расследования удалось установить личность погибшего. Им оказался 40-летний житель Самарканда. На его запястьях, шее и левом бедре обнаружены порезы. Был также найден нож со следами крови.

Сейчас с помощью приборов видеонаблюдения изучаются место происшествия и окрестности. По свидетельству очевидца, погибший мужчина накануне своей смерти употреблял алкоголь и говорил о том, что хочет покончить жизнь самоубийством.