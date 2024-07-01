Время работы станции метро «Технологический институт 1» изменили с 1 июля

1 июня в Петербурге закрыли на реконструкцию станцию метро «Фрунзенская». В связи с этим часть пассажиропотока с нее перешла на «Технологический институт 1». Однако вестибюль этой станции рано закрывался на вход, поэтому у горожан возникли сложности, и они попросили продлить часы работы вестибюля. А власти Северной столицы пошли на встречу местным жителям и изменили график работы «Технологического института 1» с 1 июля. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по транспорту.
— По просьбам граждан с сегодняшнего дня время работы вестибюля станции «Технологический институт 1» продлевается с 20:00 до 00:28 на вход и до 0:55 на выход, — уточнили в пресс-службе.
Теперь вестибюль будет работать ежедневно, даже по воскресеньям и праздничным дням. Кстати, так будет не всегда, а только пока «Фрунзенская» закрыта на реконструкцию. А после «Технологический институт 1» вернется в свой привычный график.