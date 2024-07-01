Муфтият Дагестана решил запретить ношение никаба

В конце мая вице-спикер Госдумы Владислав Даванков из партии «Новые люди» предложил дать право региональным властям и образовательным учреждениям запрещать религиозную одежду (то есть и никабы, и хиджабы — это тоже мусульманский головной убор, но в нем лицо остается открытым) в общественных местах и в школах. В ответ на это депутат Госдумы Адам Делимханов заявил, что чеченские власти не поддержат законопроект. «Никаб — мы сами не одобряем, а что касается хиджаба — это религиозная обязанность мусульманки», — отметил он.