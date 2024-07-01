Ремонт моста через реку Дон на Западном обходе завершен

В Ростове дорожные службы завершили ремонт моста через реку Дон на Западном обходе. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко.
Протяженность искусственного сооружения составляет порядка 750 метров. Выполнены работы по фрезерованию асфальтобетонного покрытия проезжей части моста с дальнейшим устройством нового покрытия.
— Сейчас идет приемка выполненных работ на объекте, после чего в течение двух дней будет нанесена горизонтальная дорожная разметка термопластиком, — написал Алексей Логвиненко.
Движение по мосту восстановлено.