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Ремонт моста через реку Дон на Западном обходе завершен

Движение восстановлено.

Источник: телеграм-канал Алексея Логвиненко

В Ростове дорожные службы завершили ремонт моста через реку Дон на Западном обходе. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко.

Протяженность искусственного сооружения составляет порядка 750 метров. Выполнены работы по фрезерованию асфальтобетонного покрытия проезжей части моста с дальнейшим устройством нового покрытия.

— Сейчас идет приемка выполненных работ на объекте, после чего в течение двух дней будет нанесена горизонтальная дорожная разметка термопластиком, — написал Алексей Логвиненко.

Движение по мосту восстановлено.