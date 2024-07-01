Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

К середине недели в Татарстане установится 36-градусная жара

После случившегося сегодня прохождения атмосферного фронта Татарстан окажется в центральной части антициклона, из-за чего в республике на несколько дней установится сухая и жаркая погода. Это следует из прогноза, распространенного Гидрометцентром РТ.

Сейчас в Ричмонде: +22° 7 м/с 53% 761 мм рт. ст. +26°
Источник: ИА Татар-информ

В ночные часы температура воздуха будет составлять от +13, +18 градусов до +16, +21. Уже завтра, 2 июля, в дневные часы воздух прогреется до +28, +34 градусов, отмечают синоптики.

В четверг, 4 июля, столбики термометров в светлое время суток поднимутся до 31−36 градусов тепла. Среднесуточная температура воздуха на территории региона будет на 5−7 градусов превышать климатическую норму.

Согласно предварительным данным метеорологов, аномально жаркая погода с дневными температурами от +31 до +36 градусов сохранится в Татарстане до конца недели. Вместе с тем в пятницу, субботу и воскресенье местами по республике могут пройти грозовые дожди.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Татарстане объявили штормовое предупреждение из-за высокой пожароопасности лесов.