Ричмонд
+23°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На подъезде к Крымскому мосту организовали раздачу питьевой воды

Посты волонтеров расположены через каждые сто метров трассы.

Источник: Комсомольская правда

На подъезде к Крымскому мосту со стороны Тамани, где скопилась огромная очередь из ожидающих досмотра автомобилей, организовали раздачу питьевой воды. Об этом КП-Крым сообщили в администрации Таманского сельского поселения Темрюкского района.

«С начала сезона на постоянной основе осуществляется бесплатная раздача воды волонтерами, также там стоят кабинки с туалетами. В зависимости от загруженности трассы посты выставляются через каждые сто метров», — рассказали КП-Крым в администрации поселения.

Напомним, очередь на въезд в Крым начала образовываться в минувшие выходные, а утром 1 июля достигла 1020 машин. Чтобы ускорить пропуск автомобилей, количество пунктов досмотра было увеличено.

Традиционно июль выбирают для летнего отпуска большинство россиян. В Крыму ждут значительного увеличения турпотока в это время.