На подъезде к Крымскому мосту организовали раздачу питьевой воды

На подъезде к Крымскому мосту со стороны Тамани, где скопилась огромная очередь из ожидающих досмотра автомобилей, организовали раздачу питьевой воды. Об этом КП-Крым сообщили в администрации Таманского сельского поселения Темрюкского района.
«С начала сезона на постоянной основе осуществляется бесплатная раздача воды волонтерами, также там стоят кабинки с туалетами. В зависимости от загруженности трассы посты выставляются через каждые сто метров», — рассказали КП-Крым в администрации поселения.
Напомним, очередь на въезд в Крым начала образовываться в минувшие выходные, а утром 1 июля достигла 1020 машин. Чтобы ускорить пропуск автомобилей, количество пунктов досмотра было увеличено.
Традиционно июль выбирают для летнего отпуска большинство россиян. В Крыму ждут значительного увеличения турпотока в это время.