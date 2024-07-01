Прямая дорога соединит Серафимо-Дивеевский и Санаксарский монастыри

Прямая дорога соединит Серафимо-Дивеевский монастырь в Нижегородской области и Санаксарский монастырь в Мордовии. Об этом в своём телеграм-канале сообщил нижегородский губернатор Глеб Никитин.

«Сокращаем путь между двумя святынями. Сейчас паломники, желающие увидеть обе обители, вынуждены преодолевать маршрут более чем в 130 км. По поручению президента России команда главы Мордовия Артема Здунова будет строить прямую дорогу, часть которой пройдет по территории Вознесенского округа Нижегородской области. Когда дорогу построят, путь между святынями сократится примерно до 70 ким», — написал он.