В Омск пришла первая партия «НефАЗов»

В Омск пришли 19 новеньких «НефАЗов». Автобусы поступили на базу «Пассажирского предприятия № 8». Это первая партия из 44 автобусов. Транспорт приобретен в лизинг по проекту «Безопасные качественные дороги». «Продолжаем пополнять парк муниципального “Пассажирского предприятия” новыми автобусами. Они уже окрашены в оранжевый цвет на заводе-изготовителе в Нефтекамске, каждая единица подвижного состава оборудована кондиционерами» , — сообщил мэр города Сергей Шелест.