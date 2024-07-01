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В Омск пришла первая партия «НефАЗов»

Автобусы поступили на баланс «Пассажирского предприятия № 8».

Источник: пресс-центр администрации города

В Омск пришли 19 новеньких «НефАЗов». Автобусы поступили на базу «Пассажирского предприятия № 8». Это первая партия из 44 автобусов. Транспорт приобретен в лизинг по проекту «Безопасные качественные дороги». «Продолжаем пополнять парк муниципального “Пассажирского предприятия” новыми автобусами. Они уже окрашены в оранжевый цвет на заводе-изготовителе в Нефтекамске, каждая единица подвижного состава оборудована кондиционерами» , — сообщил мэр города Сергей Шелест.

Автобусы уже прошли техническую проверку и в ближайшее время выйдут на линии. оставшаяся партия должна поступить в Омск до августа.