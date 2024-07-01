Самарцам выставлены счета за тепло и горячую воду за июнь

С информацией о начислениях за предыдущий период можно ознакомиться в личном кабинете Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс». Этим сервисом пользуются около 290 тысяч жителей Самары, Новокуйбышевска, Тольятти и Сызрани. С его помощью можно также передать показания приборов учета, оставить обращение в компанию и подписаться на получение электронной квитанции.