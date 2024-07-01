Ричмонд
+23°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Самарцам выставлены счета за тепло и горячую воду за июнь

Оплатить счета за июнь нужно не позднее 10 июля 2024 года.

Источник: Reuters

С сегодняшнего дня жителям городов Самарской области доступны квитанции на оплату тепла и горячей воды за июнь 2024 года.

С информацией о начислениях за предыдущий период можно ознакомиться в личном кабинете Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс». Этим сервисом пользуются около 290 тысяч жителей Самары, Новокуйбышевска, Тольятти и Сызрани. С его помощью можно также передать показания приборов учета, оставить обращение в компанию и подписаться на получение электронной квитанции.

«Нашим клиентам доступно множество онлайн-сервисов, которые максимально упрощают взаимодействие граждан с поставщиком ресурсов. Многие вопросы можно решить быстро и удобно, не выходя из дома», — отметил директор компании Владимир Сураев.

Зарегистрироваться в личном кабинете и ознакомиться с онлайн-сервисами можно здесь. Оплатить счета за июнь нужно не позднее 10 июля 2024 года.

ПАО "Т Плюс'
ИНН 6315376946.

ЖКХ