Самарцам выставлены счета за тепло и горячую воду за июнь

С сегодняшнего дня жителям городов Самарской области доступны квитанции на оплату тепла и горячей воды за июнь 2024 года.
С информацией о начислениях за предыдущий период можно ознакомиться в личном кабинете Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс». Этим сервисом пользуются около 290 тысяч жителей Самары, Новокуйбышевска, Тольятти и Сызрани. С его помощью можно также передать показания приборов учета, оставить обращение в компанию и подписаться на получение электронной квитанции.
«Нашим клиентам доступно множество онлайн-сервисов, которые максимально упрощают взаимодействие граждан с поставщиком ресурсов. Многие вопросы можно решить быстро и удобно, не выходя из дома», — отметил директор компании Владимир Сураев.
Зарегистрироваться в личном кабинете и ознакомиться с онлайн-сервисами можно здесь. Оплатить счета за июнь нужно не позднее 10 июля 2024 года.
ПАО "Т Плюс'
ИНН 6315376946.