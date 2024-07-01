На дороге Озерное — Красная Башкирия под колесами иномарки погиб

Вчера, 30 июня, в Абзелиловском районе произошло в ДТП, в котором погибло дикое животное. Об этом рассказала пресс-служба Министерства природопользования и экологии республики.
Авария произошла на автодороге Озерное — Красная Башкирия. Житель Магнитогорска на внедорожнике сбил перебегавшего дорогу зайца-русака.
— Ущерб, нанесенный охотничьим ресурсам, составит одну тысячу рублей, — заявили в Минэкологии.
Специалисты призвали водителей призвали проявлять внимательность и осторожность на дорогах, особенно вечером и ночью — именно в это время дикие животные становятся активными.
Как также отметили в министерстве, каждый случай ДТП должен быть зарегистрирован и оформлен ГАИ и Минэкологии. Избежать возмещения причиненного вреда возможно, если автовладелец оформил ОСАГО.
— В этом случае выплаты осуществляет страховая компания. При возникновении ДТП ни в коем случае нельзя подходить к сбитому зверю, а также не следует оставлять место ДТП, это может грозить водителю лишением права управления автомобилем на срок до полутора лет или арестом до 15 суток, — подчеркнули чиновники.
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