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На дороге Озерное — Красная Башкирия под колесами иномарки погиб

В Башкирии житель Магнитогорска задавил насмерть зайца-русака.

Источник: Комсомольская правда

Вчера, 30 июня, в Абзелиловском районе произошло в ДТП, в котором погибло дикое животное. Об этом рассказала пресс-служба Министерства природопользования и экологии республики.

Авария произошла на автодороге Озерное — Красная Башкирия. Житель Магнитогорска на внедорожнике сбил перебегавшего дорогу зайца-русака.

— Ущерб, нанесенный охотничьим ресурсам, составит одну тысячу рублей, — заявили в Минэкологии.

Специалисты призвали водителей призвали проявлять внимательность и осторожность на дорогах, особенно вечером и ночью — именно в это время дикие животные становятся активными.

Как также отметили в министерстве, каждый случай ДТП должен быть зарегистрирован и оформлен ГАИ и Минэкологии. Избежать возмещения причиненного вреда возможно, если автовладелец оформил ОСАГО.

— В этом случае выплаты осуществляет страховая компания. При возникновении ДТП ни в коем случае нельзя подходить к сбитому зверю, а также не следует оставлять место ДТП, это может грозить водителю лишением права управления автомобилем на срок до полутора лет или арестом до 15 суток, — подчеркнули чиновники.

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