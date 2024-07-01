На дороге Озерное — Красная Башкирия под колесами иномарки погиб

— В этом случае выплаты осуществляет страховая компания. При возникновении ДТП ни в коем случае нельзя подходить к сбитому зверю, а также не следует оставлять место ДТП, это может грозить водителю лишением права управления автомобилем на срок до полутора лет или арестом до 15 суток, — подчеркнули чиновники.