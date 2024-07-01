В Екатеринбурге заметили Маргариту Симоньян

В Екатеринбурге заметили главного редактора канала RT Маргариту Симоньян. Журналист прогуливалась по центральным улицам города. Об этом сообщает Telegram-канал «Екатеринбург. Главное».
— Она приехала для съемок документального фильма. Программа о Екатеринбурге станет частью авторского спецпроекта о путешествиях по городам страны «Россия-матушка», — рассказал источник.
Отмечается, что в программе Маргариты Симоньян Исторический сквер, улица Вайнера и Храм-на-Крови.
Ранее, в феврале 2024 года, в Екатеринбург приезжала глава Лиги безопасного Интернета Екатерина Мизулина. Она закрасила граффити с рекламой наркомагазинов в Екатеринбурге.
— Проблема эта общая для всех городов нашей страны: все они изуродованы такими рисунками, — отметила в своем telegram-канале Екатерина Мизулина.