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В Екатеринбурге заметили Маргариту Симоньян

Маргарита Симоньян прогуливается по улицам Екатеринбурга.

Источник: Комсомольская правда

В Екатеринбурге заметили главного редактора канала RT Маргариту Симоньян. Журналист прогуливалась по центральным улицам города. Об этом сообщает Telegram-канал «Екатеринбург. Главное».

— Она приехала для съемок документального фильма. Программа о Екатеринбурге станет частью авторского спецпроекта о путешествиях по городам страны «Россия-матушка», — рассказал источник.

Отмечается, что в программе Маргариты Симоньян Исторический сквер, улица Вайнера и Храм-на-Крови.

Ранее, в феврале 2024 года, в Екатеринбург приезжала глава Лиги безопасного Интернета Екатерина Мизулина. Она закрасила граффити с рекламой наркомагазинов в Екатеринбурге.

— Проблема эта общая для всех городов нашей страны: все они изуродованы такими рисунками, — отметила в своем telegram-канале Екатерина Мизулина.