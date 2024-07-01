Дивеевский и Санаксарский монастыри свяжет прямая дорога

Серафимо-Дивеевский монастырь в Нижегородской области и Санаксарский монастырь в Мордовии свяжет прямая дорога. Это позволит сократить время в пути почти в два раза, сообщил нижегородский губернатор Глеб Никитин в своем телеграм-канале.
Сейчас паломники вынуждены преодолевать расстояние в 130 километров, чтобы добраться от одной святыни до другой. Однако скоро по поручению Президента между монастырями будет построена прямая дорога — заниматься этим будут власти Мордовии. Часть пути пройдет в Вознесенскому району Нижегородской области.
— Выделение нашего участка под строительство одобрили сегодня на региональном земельном совете. Когда дорогу построят, путь между святынями значительно сократится — примерно до 70 километров, — уточнил Глеб Никитин.
Общий объем инвестиций в проект — 3,3 млрд рублей. Примерный срок строительства — почти 3 года.
В 2018 году в Нижегородской области создали и начали развивать паломническо-туристический кластер «Арзамас — Дивеево — Саров», включающий в себя известные православные святыни и десятки достопримечательностей: памятники культуры, архитектуры и природы.