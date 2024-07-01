Дивеевский и Санаксарский монастыри свяжет прямая дорога

Сейчас паломники вынуждены преодолевать расстояние в 130 километров, чтобы добраться от одной святыни до другой. Однако скоро по поручению Президента между монастырями будет построена прямая дорога — заниматься этим будут власти Мордовии. Часть пути пройдет в Вознесенскому району Нижегородской области.