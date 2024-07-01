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В Геленджике полчища комаров атаковали туристов

В Геленджике отдыхающие и местные жители сообщают о нашествии комаров. Кровососущих насекомых настолько много, что пребывание на улице становится затруднительным.

Кроме того, на популярном курорте возник дефицит репеллентов. В социальных сетях появилось видео, снятое одной из туристок, в котором она отмечает: «В магазинах города повыгребли все фумигаторы».

В текущих условиях влажной и теплой погоды насекомые чувствуют себя особенно комфортно. Специалисты рекомендуют использовать фумигаторы в помещении, а на улице носить закрытую одежду и применять репелленты для защиты.

Ранее «Новая Кубань» сообщала, что в Краснодарском крае установилась аномально теплая погода, и курорты Кубани бьют рекорды по жаре.