Глава СКР потребовал доклад после массовой драки у школы в Екатеринбурге

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заинтересовался массовой дракой у школы № 170 в Екатеринбурге. Об этом сообщили в пресс-службе СКР.
— Александр Иванович Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Константину Владимировичу Мирошниченко провести процессуальную проверку и доложить об установленных обстоятельствах, — рассказали в ведомстве.
Информация о драке появилась в Telegram-каналах. На видео с места происшествия видно, как толпа молодых людей нападает на одного человека. Причина произошедшего неизвестна. Также, не ясно пострадал ли кто-либо в драке. Ход процессуальной проверки поставлен на контроль в центральном аппарате СК.
— От участников и очевидцев конфликта сообщений и заявлений в органы внутренних дел не поступало. Сведений из медицинских учреждений о пострадавших также не зафиксировано, — прокомментировали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе УМВД Екатеринбурга.