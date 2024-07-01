Глава СКР потребовал доклад после массовой драки у школы в Екатеринбурге

Информация о драке появилась в Telegram-каналах. На видео с места происшествия видно, как толпа молодых людей нападает на одного человека. Причина произошедшего неизвестна. Также, не ясно пострадал ли кто-либо в драке. Ход процессуальной проверки поставлен на контроль в центральном аппарате СК.