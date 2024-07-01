Управление ГОЧС Нижнего Новгорода напоминает об опасности купания в неположенных местах

Купание в несанкционированных местах и на «диких» пляжах может привести к трагедии. Об этом напомнили в МКУ «Управление ГОЧС города Нижнего Новгорода».
По словам директора управления Михаила Баранова, обеспечение безопасности и оказание медпомощи может быть гарантировано отдыхающим только на оборудованных муниципальных пляжах.
Специалисты ГОЧС напоминают правила безопасного поведения на воде:
В городском управлении ГОЧС напомнили, что городские пляжи и зоны массового отдыха Нижнего Новгорода, открытые с 1 июня, оборудованы спасательными постами, щитами с информацией согласно перечню и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода. Перед началом купального сезона проведены инструкторско-методические занятия с матросами-спасателями с привлечением всех заинтересованных лиц. Также проводятся инструктажи о правилах поведения на воде в школах, где на время летних каникул организованы детские пришкольные лагеря, и в загородных детских оздоровительных лагерях.
Как сообщили в городском департаменте благоустройства, пляжи работают с 1 июня по 31 августа с 10:00 до 19:00.
14 муниципальных пляжей 5 зон отдыха на воде подготовлены к летнему сезону, в том числе:
Автозаводский район: 5 (3 пляжа и 2 зоны отдыха).
Канавинский район: 4.
Ленинский район: 3 (2 пляжа и 1 зона отдыха).
Приокский район: 1.
Советский район: 2 (1 пляж и 1 зона отдыха).
Нижегородский район: 1.
Сормовский район: 4.
Пляж, расположенный на территории парка им. 777-летия Нижнего Новгорода (ул. Львовская) на Автозаводе, будет запущен в эксплуатацию после благоустройства по муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды города Нижнего Новгорода».