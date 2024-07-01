Управление ГОЧС Нижнего Новгорода напоминает об опасности купания в неположенных местах

Купание в несанкционированных местах и на «диких» пляжах может привести к трагедии. Об этом напомнили в МКУ «Управление ГОЧС города Нижнего Новгорода».

По словам директора управления Михаила Баранова, обеспечение безопасности и оказание медпомощи может быть гарантировано отдыхающим только на оборудованных муниципальных пляжах.

«На 14 городских пляжах в общей сложности дежурят 35 матросов-спасателей, которые при несчастном случае на воде могут оказать помощь. Всего с начала купального сезона в Нижнем Новгороде спасено три человека, утонуло четыре человека, которые, к сожалению, купались в неположенных местах», — рассказал он.

Специалисты ГОЧС напоминают правила безопасного поведения на воде:

купаться только в специально оборудованных местах; не нырять в незнакомых местах; не заплывать за буйки; не выплывать на судовой ход и не приближаться к судам; не устраивать игр в воде, связанных с захватами; не плавать на надувных матрасах или камерах; не использовать неисправные плавательные средства; не купаться в нетрезвом виде.

В городском управлении ГОЧС напомнили, что городские пляжи и зоны массового отдыха Нижнего Новгорода, открытые с 1 июня, оборудованы спасательными постами, щитами с информацией согласно перечню и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода. Перед началом купального сезона проведены инструкторско-методические занятия с матросами-спасателями с привлечением всех заинтересованных лиц. Также проводятся инструктажи о правилах поведения на воде в школах, где на время летних каникул организованы детские пришкольные лагеря, и в загородных детских оздоровительных лагерях.

Как сообщили в городском департаменте благоустройства, пляжи работают с 1 июня по 31 августа с 10:00 до 19:00.

Справка

14 муниципальных пляжей 5 зон отдыха на воде подготовлены к летнему сезону, в том числе:

Автозаводский район: 5 (3 пляжа и 2 зоны отдыха).

пляжи — на территории Автозаводского парка на озере Парковое 1 очереди (ул. Смирнова) и 2 очереди (пр. Молодежный); зоны отдыха — на реке Оке по ул. Фучика, на озере Пермяковское (ул. Пермякова);

Канавинский район: 4.

пляжи — на Мещерском озере, на озере Больничное у больницы № 39 (Московское шоссе), на озере Сортировочное на ул. Архангельской и в «Березовой роще» (м/р «Сортировочный»);

Ленинский район: 3 (2 пляжа и 1 зона отдыха).

пляжи — на озере Силикатное (у домов № 19Б и № 23 по пр. Ленина); зона отдыха — на реке Ока в затоне им. 25 лет Октября;

Приокский район: 1.

пляж — на озере № 1 Щелоковского хутора;

Советский район: 2 (1 пляж и 1 зона отдыха).

пляж — на озере № 3 Щелоковского хутора; зона отдыха — на озере № 2 Щелоковского хутора;

Нижегородский район: 1.

зона отдыха — на реке Волга, набережная Гребного канала;

Сормовский район: 4.

пляжи — на озере Пестичное, на озере Лунское, на озере Светлоярское (ул. Мокроусова и ул. Гаугеля).