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Завтра власти ограничат движение транспорта по Шакшинскому мосту в Уфе

2 июля в Уфе на два часа перекроют Шакшинский мост.

Источник: Комсомольская правда

Завтра утром, 2 июля, в Уфе ограничат движение транспорта по Шакшинскому мосту. Об этом рассказала пресс-служба городской администрации.

Капитальный ремонт сооружения все еще продолжается, в связи с этим с 11:00 до 13:00 по нему закроют движение в обоих направлениях. Для экстренных служб будет доступно движение по одной из полос.

Власти города просят жителей и гостей столицы Башкирии учитывать перекрытие при планировании своих поездок.

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