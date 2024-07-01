Завтра власти ограничат движение транспорта по Шакшинскому мосту в Уфе

Завтра утром, 2 июля, в Уфе ограничат движение транспорта по Шакшинскому мосту. Об этом рассказала пресс-служба городской администрации.
Капитальный ремонт сооружения все еще продолжается, в связи с этим с 11:00 до 13:00 по нему закроют движение в обоих направлениях. Для экстренных служб будет доступно движение по одной из полос.
Власти города просят жителей и гостей столицы Башкирии учитывать перекрытие при планировании своих поездок.
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