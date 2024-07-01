Только у одной трети квартир и домов в Молдове есть вода и канализация, остальные живут, как в каменном веке: Что показала перепись населения

Жилфонд в Молдове составляет 91 млн кв.м.
За год его площадь увеличилась всего на 0,7%.
Всего в Молдове зарегистрировано 1,333 млн жилищ.
Напомним, что перепись показала, что жилья гораздо больше — 1,636 млн.
Больше всего жилья расположено на севере страны — почти 30%.
В Кишиневе находится 24,6% домов и квартир.
Больше половины жилья (56%) зарегистрировано в селах.
Трехкомнатных квартир или домов в Молдове больше всего — 36,2%.
Далее идут двухкомнатные — 32,4%, жилья с 4 и более комнатами — 20,8% и однокомнатные — 10,6%
Только в двух третей жилья есть водопровод и канализация.