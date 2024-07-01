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Только у одной трети квартир и домов в Молдове есть вода и канализация, остальные живут, как в каменном веке: Что показала перепись населения

Жилфонд в Молдове составляет 91 млн кв.м.

Источник: Комсомольская правда

Жилфонд в Молдове составляет 91 млн кв.м.

За год его площадь увеличилась всего на 0,7%.

Всего в Молдове зарегистрировано 1,333 млн жилищ.

Напомним, что перепись показала, что жилья гораздо больше — 1,636 млн.

Больше всего жилья расположено на севере страны — почти 30%.

В Кишиневе находится 24,6% домов и квартир.

Больше половины жилья (56%) зарегистрировано в селах.

Трехкомнатных квартир или домов в Молдове больше всего — 36,2%.

Далее идут двухкомнатные — 32,4%, жилья с 4 и более комнатами — 20,8% и однокомнатные — 10,6%

Только в двух третей жилья есть водопровод и канализация.