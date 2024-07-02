Медики из Пермского края стали лучшими по профессии в России

Минздрав РФ подвел итоги Всероссийского конкурса профессионального мастерства среди медицинских работников страны за 2024 год. В число победителей и призеров попали представители сферы здравоохранения Пермского края.
В номинации «Лучший врач-педиатр» лауреатом конкурса стала Марина Кобелева из Чернушинской районной больницы, Наталья Иванова из краевого Клинического фтизиопульмонологического медцентра — «Лучший врач-фтизиатр».
Марина Воробьева из Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии им. Суханова победила в конкурсе «Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием» в номинации «Лучшая старшая медицинская сестра».
Третье место в своих номинациях заняли: участковый врач-терапевт Лариса Бузмакова из Кунгурской больницы, врач-эндокринолог Ольга Худорожкова из Краевой детской клинической больницы.
В номинации «За верность профессии» третье место заняла Светлана Силина — сотрудник Пермского краевого клинического госпиталя для ветеранов войн.
Для участия в профессиональном конкурсе 2024 года от медицинских учреждений Прикамья поступили 70 заявок. Конкурс проходил в несколько этапов — на уровне лечебных учреждений и региона, финальный.
Победители среди врачей получат денежные призы в 500 тыс. руб., за второе и третье места — по 300 тыс. и 200 тыс. руб. соответственно. В конкурсе «Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием» премии будут чуть меньше: первое место — 250 тыс. руб., второе — 150 тыс. руб., третье — 100 тыс.