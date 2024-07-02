Медики из Пермского края стали лучшими по профессии в России

Победители среди врачей получат денежные призы в 500 тыс. руб., за второе и третье места — по 300 тыс. и 200 тыс. руб. соответственно. В конкурсе «Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием» премии будут чуть меньше: первое место — 250 тыс. руб., второе — 150 тыс. руб., третье — 100 тыс.