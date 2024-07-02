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Медики из Пермского края стали лучшими по профессии в России

Лауреатами Всероссийского конкурса профессионального мастерства стали медработники из Перми и Чернушки.

Источник: Комсомольская правда

Минздрав РФ подвел итоги Всероссийского конкурса профессионального мастерства среди медицинских работников страны за 2024 год. В число победителей и призеров попали представители сферы здравоохранения Пермского края.

В номинации «Лучший врач-педиатр» лауреатом конкурса стала Марина Кобелева из Чернушинской районной больницы, Наталья Иванова из краевого Клинического фтизиопульмонологического медцентра — «Лучший врач-фтизиатр».

Марина Воробьева из Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии им. Суханова победила в конкурсе «Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием» в номинации «Лучшая старшая медицинская сестра».

Третье место в своих номинациях заняли: участковый врач-терапевт Лариса Бузмакова из Кунгурской больницы, врач-эндокринолог Ольга Худорожкова из Краевой детской клинической больницы.

Впервые в специальной номинации «За создание нового метода лечения» национальной премии «Призвание» награду получил Дмитрий Штадлер — заведующий отделением нейрохирургии краевой ГКБ № 4.

В номинации «За верность профессии» третье место заняла Светлана Силина — сотрудник Пермского краевого клинического госпиталя для ветеранов войн.

Для участия в профессиональном конкурсе 2024 года от медицинских учреждений Прикамья поступили 70 заявок. Конкурс проходил в несколько этапов — на уровне лечебных учреждений и региона, финальный.

Победители среди врачей получат денежные призы в 500 тыс. руб., за второе и третье места — по 300 тыс. и 200 тыс. руб. соответственно. В конкурсе «Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием» премии будут чуть меньше: первое место — 250 тыс. руб., второе — 150 тыс. руб., третье — 100 тыс.

медицина