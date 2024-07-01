Жара под +33 и дожди: какой будет погода в июле 2024 в Башкирии

Во второй половине июля жара будет удерживать свои позиции. Температура воздуха в среднем составит +25; +31 градусов днем и +18; +20 ночью. Также в республику вновь вернется переменная облачность с дождями, а местами — с ливнями и грозами. Наибольшее количество осадков ожидается с 12 по 14 июля, так что если вы планируете отдых на природе, позаботьтесь о зонте, дождевике и резиновых сапогах.