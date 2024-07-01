Жара под +33 и дожди: какой будет погода в июле 2024 в Башкирии

Погода в июне преподнесла жителям Башкирии немало неприятных сюрпризов. Ураганы, торнадо, сильный ветер, грозы и ливни — вот так началось долгожданное лето в республике. И вот на календаре уже июль, чем же порадует он жителей Башкирии? Синоптики поделились своим прогнозом погоды на ближайший месяц.
По информации синоптиков, в первую неделю июля в регион придет жара. С 1 по 7 июля воздух прогреется до +33 градусов днем, а ночью столбики термометров не опустятся ниже +14; +20 градусов. В начале недели прогнозируются грозы, но в целом опасных метеорологических явлений в республике не ожидается.
Во второй половине июля жара будет удерживать свои позиции. Температура воздуха в среднем составит +25; +31 градусов днем и +18; +20 ночью. Также в республику вновь вернется переменная облачность с дождями, а местами — с ливнями и грозами. Наибольшее количество осадков ожидается с 12 по 14 июля, так что если вы планируете отдых на природе, позаботьтесь о зонте, дождевике и резиновых сапогах.
С 15 по 21 июля жара немного отступит, средняя температура воздуха днем составит около +24 градусов и +17 градусов ночью. Дождливая и пасмурная погода будет сохраняться вплоть до конца месяца.
Отметим, что это все же долгосрочный прогноз погоды, а значит, погода может кардинально измениться уже через несколько дней. Впрочем, сильных погодных сюрпризов синоптики не прогнозируют, и погода в июле не будет отличаться от средних многолетних показателей.