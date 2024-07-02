В ботаническом саду Пермского университета расцвёл кактус «Царица ночи»

Кактус «Царица ночи» расцвёл в ботаническом саду Пермского университета (ПГНИУ), сообщает пресс-служба вуза.
Название растение получило из-за времени цветения бутонов. Они распускаются ночью. Родом кактус из Центральной и Южной Америки. Его официальное название — Селеницереус крупноцветковый.
По словам заведующего оранжереями Ботанического сада ПГНИУ Александра Дядика, цветение может идти от четырёх до шести часов. В это время цветки издают запах горького шоколада. В природе диаметр цветков может достигать 30 сантиметров.
«В этом году распустилось семь бутонов, очень надеемся, что количество раскрывшихся цветков с каждым годом будет увеличиваться, и мы сможем проводить специальные вечерние экскурсии», — уточнил Александр Дядик.