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В ботаническом саду Пермского университета расцвёл кактус «Царица ночи»

В природе диаметр цветков растения достигает 30 сантиметров.

Источник: ПГНИУ

Кактус «Царица ночи» расцвёл в ботаническом саду Пермского университета (ПГНИУ), сообщает пресс-служба вуза.

Название растение получило из-за времени цветения бутонов. Они распускаются ночью. Родом кактус из Центральной и Южной Америки. Его официальное название — Селеницереус крупноцветковый.

По словам заведующего оранжереями Ботанического сада ПГНИУ Александра Дядика, цветение может идти от четырёх до шести часов. В это время цветки издают запах горького шоколада. В природе диаметр цветков может достигать 30 сантиметров.

«В этом году распустилось семь бутонов, очень надеемся, что количество раскрывшихся цветков с каждым годом будет увеличиваться, и мы сможем проводить специальные вечерние экскурсии», — уточнил Александр Дядик.

флора и фауна