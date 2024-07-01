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Ушел из жизни представитель Башкирии при Торговом представительстве России в Казахстане Дмитрий Ситников

Умер представитель Башкирии при Торгпредстве РФ в Казахстане Дмитрий Ситников.

Источник: Комсомольская правда

Ушел из жизни представитель Башкирии при Торговом представительстве России в Казахстане Дмитрий Ситников. Об этом на своей личной странице в социальных сетях рассказал премьер-министр республики Андрей Назаров.

Дмитрий Николаевич родился в 1964 год в городе Алма-Ата Казахской ССР. Окончил Алматинский экономический университет по специальности «Финансы и кредит». Карьеру начал в 1991 году в качестве директора алма-атинской компании ТДО «Рикон».

В конце лета прошлого года Ситников получил должность представитель Башкирии при Торгпредстве РФ в Казахстане. Почти за год, признался Андрей Назаров, республике удалось значительно укрепить партнерские связи с Казахстаном. Представители республики приняли участие в Форуме сотрудничества регионов России и Казахстана, провели первый бизнес-форум «Башкортостан-Казахстан», были организованы взаимные визиты делегаций.

— Также успешно локализовали машиностроительный завод в Костанае. Значимым событием стало подписание Плана мероприятий по развитию сотрудничества между республиками. Дмитрий Николаевич был профессионалом своего дела, активным и идейным. Вечная память, — заявил своей публикации глава кабмина Башкирии.

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