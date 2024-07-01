Ушел из жизни представитель Башкирии при Торговом представительстве России в Казахстане Дмитрий Ситников

В конце лета прошлого года Ситников получил должность представитель Башкирии при Торгпредстве РФ в Казахстане. Почти за год, признался Андрей Назаров, республике удалось значительно укрепить партнерские связи с Казахстаном. Представители республики приняли участие в Форуме сотрудничества регионов России и Казахстана, провели первый бизнес-форум «Башкортостан-Казахстан», были организованы взаимные визиты делегаций.