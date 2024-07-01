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«Надеюсь, выше уже не будет». Аномальная жара Петербурга бьет рекорды

Аномальная жара Петербурга бьет температурные рекорды перед грозой с градом.

Сейчас в Ричмонде: +22° 7 м/с 53% 761 мм рт. ст. +26°

Температура воздуха в Петербурге в первый день июля превысила +33 градуса и побила температурный рекорд последних двух лет. Но погода в городе вот-вот изменится. Об этом в своем телеграм-канале написал главный синоптик города Александр Колесов.

Сегодня, 1 июля, столбики термометров достигли +33,2 градуса, перекрыв рекорд, установленный в этот же день в 2022 году в +31,9 градуса «Так что, надеюсь, что выше уже не будет», — написал синоптик.

Наибольшую температуру месяца фиксировали 28 июля 2010 года. Тогда воздух прогрелся до +35,3 градуса.

«Атмосферный фронт продолжает смещаться в нашу сторону и штормит уже по Псковской области, так что часа через 3−4 придет и к нам», — отметил Колесов. По его словам, в городе ожидаются сильные ливни, грозы, местами град и шквалистый ветер с порывами до 22−27 метров в секунду.

О грядущей непогоде горожан предупредили и в МЧС.