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Причиной болезни детей в летнем лагере в Башкирии стал норовирус

Эпидемиологи выявили норовирусную инфекцию у детей, заболевших в летнем лагере «Уральские зори» в Башкирии. Как сообщила пресс-служба управления Роспотребнадзора по региону, в работе пищеблока зафиксированы нарушения санитарно-эпидемиологических требований. В их числе — отсутствие условий для соблюдения личной гигиены персоналом. Кроме этого, медперсонал не проводил осмотр детей, а также в лагере пытались скрыть вспышку.

«Персонал лагеря своевременно не известил управление Роспотребнадзора и медицинскую организацию о ситуации. В результате дети не были изолированы и не получили должного лечения», — отмечается в пресс-релизе.

Источник инфекции пока не установлен. Специалисты управления продолжают исследовать биоматериал, взятый у персонала, смывы с поверхностей в пищеблоке и пробы пищевой продукции. Персонал пищеблока, в чью смену заболели дети, отстранен от работы.

Как сообщал «Ъ-Уфа», вспышка кишечной инфекции произошла в детском лагере «Уральские зори» в деревне Зеленая поляна в Абзелиловском районе. Заболели 40 школьников, у которых появились боль в животе, тошнота и высокая температура. С 27 июня проводится эпидрасследование. Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту.