Причиной болезни детей в летнем лагере в Башкирии стал норовирус

Эпидемиологи выявили норовирусную инфекцию у детей, заболевших в летнем лагере «Уральские зори» в Башкирии. Как сообщила пресс-служба управления Роспотребнадзора по региону, в работе пищеблока зафиксированы нарушения санитарно-эпидемиологических требований. В их числе — отсутствие условий для соблюдения личной гигиены персоналом. Кроме этого, медперсонал не проводил осмотр детей, а также в лагере пытались скрыть вспышку.