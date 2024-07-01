Причиной болезни детей в летнем лагере в Башкирии стал норовирус

«Персонал лагеря своевременно не известил управление Роспотребнадзора и медицинскую организацию о ситуации. В результате дети не были изолированы и не получили должного лечения», — отмечается в пресс-релизе.
Источник инфекции пока не установлен. Специалисты управления продолжают исследовать биоматериал, взятый у персонала, смывы с поверхностей в пищеблоке и пробы пищевой продукции. Персонал пищеблока, в чью смену заболели дети, отстранен от работы.
Как сообщал «Ъ-Уфа», вспышка кишечной инфекции произошла в детском лагере «Уральские зори» в деревне Зеленая поляна в Абзелиловском районе. Заболели 40 школьников, у которых появились боль в животе, тошнота и высокая температура. С 27 июня проводится эпидрасследование. Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту.