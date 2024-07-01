Премьера сказки «Огниво» прошла в Нижегородском ТЮЗе

Нижегородский театр юного зрителя вновь порадовал премьерой. Сказка «Огниво» Андерсена — старая история о солдате и страшной ведьме. Постановка получилось яркой. Юные зрители за время спектакля буквально переживали за главного героя. Солдат, конечно, покорил многих.
На сцене историю повествуют не только главные герои. Рассказчиков много, каждый персонаж выделяется по-своему.
По задумке спектакль рассчитан, конечно, на детей. Но и взрослые не остаются равнодушными. Эта сказка у всех из детства. Простой сюжет, но в то же время есть о чем задуматься.
Владимир Золотарь — режиссер спектакля:
«Это история для всей семьи. Мы надеемся, что и самые маленькие поймут ее, и те, кто постарше. Ну и взрослые. Андерсен он “многослойный”. Есть над чем подумать, куда углубиться на простой истории».
Спектакль «Огниво» продолжает череду интересных постановок театра юного зрителя. Впереди еще много премьер.