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53 места сбора просроченных лекарств назвали в Минске

Места сбора просроченных лекарств увеличили до 53 в Минске с 1 июля.

Источник: Комсомольская правда

53 места сбора просроченных лекарств назвали в Минске. Подробности озвучили в пресс-службе Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды.

В сообщении говорится, что с 1 июля 2024 года в Минске будут работать 53 места, куда будет возможность сдать просроченные лекарства. В организации обратили внимание на то, что за 2023 год удалось собрать и обезвредить 2279,7 килограмма просроченных лекарств. Так, минчане смогут сдать просроченные препараты в 1-ю центральную районную клиническую поликлинику, в 7-ю городскую поликлинику, 14-ю центральную районную поликлинику Партизанского района.

медицина