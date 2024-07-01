53 места сбора просроченных лекарств назвали в Минске

В сообщении говорится, что с 1 июля 2024 года в Минске будут работать 53 места, куда будет возможность сдать просроченные лекарства. В организации обратили внимание на то, что за 2023 год удалось собрать и обезвредить 2279,7 килограмма просроченных лекарств. Так, минчане смогут сдать просроченные препараты в 1-ю центральную районную клиническую поликлинику, в 7-ю городскую поликлинику, 14-ю центральную районную поликлинику Партизанского района.