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В Севастополе собираются установить около 600 укрытий

Развожаев: в Севастополе установят около 600 укрытий.

Источник: Комсомольская правда

В Севастополе планируют установить около 600 укрытий. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев.

«Установим порядка 600 сооружений по примеру тех, что установлены в Белгороде», — написал градоначальник.

По его словам, на заказ и изготовление первых укрытий уйдет 2−3 недели. Далее эти сооружения начнут устанавливать. В первую очередь эти сооружения появятся на пляжах, остановках и в парках.

Развожаев добавили, что к охране общественного порядка планируют привлечь народных дружинников и членов казачьих обществ. Губернатор призвал людей не ходить на пляжи, где пока нет защитных конструкций.

«Особенно это касается Северной стороны», — отметил Развожаев.